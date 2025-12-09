Память Героев Отечества почтили в Новороссийске

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие, представители власти, юнармейцы и жители города-героя.

По традиции у памятника Цезарю Куникову прошли торжественные возложения цветов. С борта корабля боевой славы Военно-морского флота, крейсера «Михаил Кутузов» произвели «Выстрел памяти», посвященный героям Отечества.

Акция «Выстрел памяти» — символ глубокого уважения и признательности к подвигам тех, кто защищал и продолжает защищать Родину.

Читайте также: в Краснодаре 9 декабря открыли мемориал «Воинам Отечества — Героям России». Комплекс установили на площади сквера Героев Отечества на улице Митрофана Седина, 1.

На территории сквера заложили капсулу времени. В нее собрали послания участников третьего Всероссийского патриотического форума активистов движения «Пост №1».

