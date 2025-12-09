В Краснодаре открыли мемориал «Воинам Отечества — Героям России»

Мемориальный комплекс открыли в краевом центре 9 декабря в честь празднования Дня Героев Отечества.

На церемонии присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко, мэр Евгений Наумов.

Губернатор отметил, что мемориал «Воинам Отечества — Героям России» — символ общей памяти и благодарности Героям всех времен.

«Мы живем в великой стране, которую защищали и будем защищать. Воины всех поколений сделали Россию самой сильной державой. Сегодня наши бойцы на спецоперации подтверждают этот статус», — написал глава Кубани в своем Telegram-канале.

Высота гранитного монумента более 9,5 м. Общая площадь мемориального комплекса — 2,7 тыс. кв. м. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что такие памятные места необходимо создавать не только в крупных городах. Так, во всех районах края, по инициативе жителей, откроют Аллеи Славы героев СВО.

