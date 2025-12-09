Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Героев Отечества

Праздник отмечают в России каждый год 9 декабря. В этот день поздравляют всех, кто удостоен званий Героев СССР и России, а также орденов Славы и Святого Георгия.

Памятную дату приурочили к учреждению ордена Святого Георгия, который ввели во времена правления императрицы Екатерины Великой. Эту награду вручали за проявленные в бою мужество и смелость.

«Сегодня мы чтим мужество, отвагу и самоотверженность тех, кто защищал Родину на протяжении всей ее истории. Кубань всегда гордилась своими героями. Мы помним наших земляков, которые самоотверженно ковали Великую Победу, навечно вписав свои имена в историю», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он отметил, что и сейчас герои Кубани защищают интересы страны в зоне СВО. Глава региона добавил, что бойцы — гордость региона, и необходимо сделать все, чтобы помочь их семьям и сохранить память об их подвигах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: финалистам проекта «Герои Кубани» рассказали о развитии промышленности в регионе.

Подпишись, здесь всегда интересно.