Финалистам проекта «Герои Кубани» рассказали о развитии промышленности в регионе

Кадровый проект реализуется для участников СВО по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В рамках второго модуля обучения финалистов знакомили с одной из ключевых отраслей экономики региона. Стратегия социально-экономического развития края до 2030 года определяет приоритетные отрасли промышленности, отметил директор Фонда развития промышленности края Дмитрий Цаплев.

По его словам, это крупные сферы, занимающие наибольший объем в общей доле промышленной продукции в регионе, — металлообработка и металлургия, машиностроение, химпром и производство строительных материалов. Кроме того, к приоритетным относятся и отрасли с небольшим объемом — лесопромышленный комплекс, радиоэлектроника, станкостроение и легкая промышленность. Также выделены новые направления в крае — медицинская и фармацевтическая промышленность.

Цаплев добавил, что в регионе работает отраслевая госпрограмма развития промышленности. Она позволяет предоставлять предприятиям края субсидии по восьми направлениям и докапитализировать ФРП региона.

«До конца года капитализация фонда достигнет 10 млрд рублей. По этому показателю наша организация одна из крупных в России. Фонд предоставляет льготные займы со ставкой от 0,1% годовых — самой низкой среди аналогичных организаций ставкой в России. С начала деятельности, 2018 года, мы профинансировали 366 льготных займов на сумму порядка 12 млрд рублей. При этом каждый рубль поддержки фонда вернулся в край почти двумя рублями в виде налоговых отчислений в краевой бюджет, частных инвестиций в развитие промышленного комплекса», – отметил Дмитрий Цаплев.

Финалисты также узнают о прочих крупных отраслях. Спикеры лекций и мастер-классов — сотрудники профильных министерств края, ведущие преподаватели Президентской академии РАНХиГС и эксперты.

Программу «Герои Кубани» реализуют при поддержке администрации края. Она направлена выявление и поддержку талантливых управленцев, которые могут внести вклад в социально-экономическое развитие региона.

В рамках первого модуля проекта участник Максим Пашаев прошел стажировку в Фонде развития промышленности, в минпроме и на обрабатывающих производствах. Его наставник — исполняющий обязанности министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

