Второй модуль программы «Герои Кубани» стартовал в Краснодарском крае

Главной темой модуля образовательной программы «Герои Кубани» стали экономика и финансы.

Участники, прошедшие первый модуль образовательной программы и стажировки под руководством наставников, теперь погрузятся в основы государственной экономической политики, бюджетный процесс и эффективное управление ресурсами, рассказала начальник управления кадровой политики администрации Кубани Екатерина Михайлова.

«Особенность модуля — единство теории от лучших преподавателей и глубокой практической части: участников ждут выезды на ведущие предприятия региона для изучения экономического потенциала региона», — добавила она.

Финалисты за 11 дней освоят принципы бережливого управления и изучат способы повышения производительности труда. Для участников подготовили насыщенную культурно-просветительская и творческую программы. Им предстоят амбициозные задачи, самостоятельная работа, групповые обсуждения, а также практические мастерские.

Ключевая особенность модуля — состав спикеров. Лекции и мастер-классы для финалистов проведут ведущие преподаватели Президентской академии, а также эксперты и представители профильных министерств региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

