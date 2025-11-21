Финалист проекта «Герои Кубани» заканчивает стажировку в Абинском районе

Проект «Герои Кубани» дает ветеранам СВО возможность попробовать свои силы на государственной службе. Участники прошли серьезный отбор, показали свои сильные стороны. Теперь лучшие из лучших получили наставников, которые станут опорой и поддержкой на будущей должности. Один из участников, Андрей Тимаков, уже пробует себя в новом ремесле.

Жена Андрея Тимакова с трудом вспоминала, как три года назад провожала мужа в зону боевых действий.

«Это самые тяжелые чувства, когда он уходит за КПП, а ты остаешься в мирной жизни и учишься с этим жить», — делится супруга ветерана СВО Любовь Тимакова.

Более 20 лет жизни Андрей посвятил карьере военного. По долгу службы отправился на СВО, где в ходе выполнения боевой задачи потерял левую руку.

«Руку нельзя было спасти, кость была полностью перебита. Вообще не было варианта ее пришить», — рассказывает ветеран СВО, финалист проекта «Герои Кубани» Андрей Тимаков.

В ходе вражеской атаки потеряли одного бойца, еще двое, в том числе Андрей — получили тяжелые травмы. Самым сложным для него оказалась сообщить о ранении супруге. Жизнь продолжается. Он считает себя человеком полноценным, а протез называет своей изюминкой. Выступает перед юными казаками, показывает, как пользуется протезом, который в шутку зовет рукой трансформера.

Фронтовым опытом Андрей делится с молодым поколением, мечтает и дальше работать с молодежью.

«Хочу, чтобы дети в тебе чувствовали не какого-то работника госслужбы, а даже, наверное, старшего брата, к которому они могут обратиться», — отмечает Андрей Тимаков.

Вместе с супругой Андрей Тимаков воспитывает любимую собаку — немецкую овчарку по кличке Граф, которая, по признанию ветерана, стала частью семьи. Герой с теплотой и трепетом говорит о питомце, называя его совсем еще щенком.

Финалист проекта «Герои Кубани» заканчивает стажировку в администрации Абинского района, параллельно служит в военном комиссариате. Чтобы оставаться в форме — занимается легкой атлетикой и учится плавать с одной рукой.

Его наставник уверен, что бойцы СВО достойны работать в государственных органах. Поэтому «Герои Кубани» — проект, который помогает военным найти себя на мирном поприще труда.

«Если человек герой, то он герой везде — что на передовой, что в мирной жизни. Поэтому президент сделал упор на этих людей, которые своим героизмом, отвагой, мужеством доказали преданность нашей Родине», — подчеркивает заместитель главы Абинского района, атаман Абинского районного казачьего общества Андрей Лобан.

О подвигах ветерана говорят многочисленные награды, среди них — орден мужества и медаль Суворова. Но сам Андрей не считает себя героем, для него все медали — это заслуга братьев по оружию.

