Герой России Олег Суворов встретился с курсантами и студентами в Краснодаре

Встреча прошла в Доме журналистики в краевом центре. Событие посвящено героям уникальных операций.

Участникам мероприятия рассказали малоизвестные детали выхода российских военнослужащих по газовой трубе и освобождению Авдеевки, Торецка и Суджи. Участник трех «Потоков» поделился с аудиторией боевым опытом и ответил на вопросы.

«Все «Потоки» были разные. С каждым разом спокойнее, ты понимаешь, что тебя ждет в конце в любом случае», — сказал Герой России, участник трех операций «Поток» Олег Суворов.

«Мы еще очень многого не знаем о специальной военной операции. Нам многое предстоит узнать и о героях, и о мотивах, и о том, как там было страшно, сколько было сил, мужества положено, но мы все рассчитываем и надеемся на победу», — отметила руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова.

Кроме того, Союз журналистов представил большую выставку, подготовленную коллегами из Курской области. Посвящена она участникам операций «Поток». Также гости могли увидеть выставку личных вещей и снаряжения бойцов.

