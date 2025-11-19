Прием участников СВО и членов их семей прошел в Анапе

Прокурор края Сергей Табельский и замгубернатора Александр Руденко встретились с бойцами СВО, проходящими реабилитацию в центре СФР «Кристалл» в городе-курорте. В мероприятии также участвовали руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по региону Александр Старовойтов и военный комиссар края Алексей Чугункин.

Александр Руденко отметил, что для помощи и восстановления участников спецоперации есть все необходимое. Так, для реабилитации в центре действует комплекс закрытых бассейнов, есть современный спортзал, силовые тренажеры и волейбольная площадка. Летом доступен пляж и открытый бассейн. Кроме того, программа «Кристалла» предусматривает и психологическую поддержку.

«Каждый из военнослужащих — сильный духом человек, и общение с ними помогает совершенствовать систему поддержки, оперативно реагировать на возникающие проблемы», — подчеркнул вице-губернатор.

Большая часть обращений на приеме были связаны с получением различных категорий выплат и выдачей нужных документов. Также обсудили вопросы, касающиеся здравоохранения, спорта и дальнейшей адаптации ветеранов. Кроме того, военнослужащие обратились и с личными просьбами. Их взяли под личный контроль, ряд проблем решили на месте с руководителями ведомств. Родным погибших участников СВО выдали удостоверения членов семей ветеранов боевых действий.

Вице-губернатор подчеркнул, что это хороший пример того, как власти всех уровней работают совместно над решением задач, поставленных президентом. Он поблагодарил Сергея Табельского за приглашение поучаствовать в мероприятии, а также отметил, что активная работа в этом направлении будет продолжена, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: программу тренировок составили для ветеранов СВО в Курганинском районе.

Подпишись, здесь всегда интересно.