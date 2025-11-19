Программу тренировок составили для ветеранов СВО в Курганинском районе

Третий год на Кубани работает Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Его координаторы есть в каждом районе региона.

Летом для участников СВО прошел турнир по рыбной ловле. Чемпионат организовала Елена Крокушкина из Курганинска — координатор Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Елена Крокушкина помогает бойцам и их семьям по любым вопросам. Ее подопечные не ждут часами в очередях госорганизаций одной справки. В режиме одного окна все юридические аспекты решаются оперативно на всех уровнях власти. Она организовала тренировки в спортзале по программе реабилитации.

«Один раз попросили попробовать. Мне понравилось, большое спасибо фонду «Защитники Отечества». К тому же я скинул 5 кг», — делится участник СВО Виктор Могилевский.

Для каждого из бойцов СВО подбирается необходимая программа тренировок в спортзале.

«Они восстанавливаются. Для них это важно. Они отвлекаются и спорт им помогает в этом», — говорит инструктор-методист Ирина Зехова.

Олег Кравцов одним из первых вызвался заниматься плаваньем для восстановления после ранения. Настояла на этом и помогла оформить все справки его координатор Елена Крокушкина. Она многим помогла найти свое хобби и даже смысл жизни.

«Я считаю, что мы одна семья. Мы все дружим, в том числе семьями. Всегда общаемся на позитивной ноте», — отмечает социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Курганинскому району Елена Крокушкина.

