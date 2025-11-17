Фестиваль «Спорт без барьеров» для людей с ОВЗ прошел в Краснодаре

Он объединил более 60 спортсменов с протезами конечностей из разных уголков юга России — Краснодарского края, Ростовской области и Республики Крым. Также выступила сборная Фонда защитников Отечества.

Ветеран СВО, многодетный отец, тренер по дзюдо Олег Тонкогубов рад, что принял участие в соревнованиях. Он был мобилизован в 2022 году. Был на Херсонском и Донецком направлении, в том числе бился за Бахмут. Там же он потерял ногу.

«Живой и здоровый — самое главное. Все хорошо, жизнь продолжается. Участвую в соревнованиях, дома тренирую детей, поэтому жизнь кипит и бурлит», — делится участник фестиваля «Спорт без барьеров», ветеран СВО Олег Тонкогубов.

В фестивале приняли участие люди, которые, столкнувшись с тяжелыми испытаниями, сумели найти силы для движения вперед. Каждый из этих спортсменов живет с протезами, но это не мешает им добиваться спортивных достижений. Для участников подготовили специальную трассу с контрольными точками, где нужно было выполнить установленные задания.

«Основной этап включает перетаскивание предметов через дорожку, дальше нужно пройти барьеры, провести ведра через бревна, подняться по ступеням и повесить флаг, в конце удар мяча по воротам», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Все испытания носили прикладной характер. К тому же препятствия разделили по категориям в зависимости от протезов голени, бедра или руки. Выполнение заданий оценивали по двум критериям: скорости и качеству.

«Подобные мероприятия крайне важны, потому что они помогают стирать стереотипы, помогают людям познавать себя, а также доказывают, что на самом деле барьеров не существует, все это только в голове», — говорит исполнительный директор ГК «Без барьеров» Михаил Ишков.

Фестиваль прошел при поддержке Всероссийского общества инвалидов «Опора» и Фонда «Защитники Отечеств». По мнению организаторов, такие соревнования демонстрируют возможности современных протезов и формируют реабилитационные умения и навыки участников.

«Тот закал энергии, который ребята здесь получают, они унесут дальше. Такие качества, как сила духа, воля, целеустремленность, которые присущи спортсменам — очень важны», — рассказывает заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.

Каждый принял участие в нескольких дисциплинах, а также в семейной эстафете, где к ним присоединились их жены и дети. Завершился фестиваль награждением победителей.

