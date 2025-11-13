Матч по волейболу сидя среди ветеранов СВО провели в Краснодаре

На площадке Кубанского университета физкультуры спортсмены продемонстрировали свое мастерство, несмотря на травмы, полученные в боях.

Соревнования стали знаковым событием в развитии параспорта и важным этапом социальной и физической реабилитации участников СВО.

«Данный вид спорта скоро станет олимпийским. В параолимпийском спорте уже есть. На Кубани команды у нас еще нет. Это мероприятие проводим в том числе для того, чтобы сформировать команду по волейболу сидя, которая будет представлять Краснодарский край», — сказал заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Анатолий Земляков.

Все участники — ветераны спецоперации с травмами опорно-двигательного аппарата. Тренеры из Федерации волейбола Краснодарского края рассказали новым командам «Россия» и «Победа» о правилах и технике игры.

Читайте также: в Краснодаре ветеранам боевых действий передали автомобили с ручным управлением.

Подпишись, здесь всегда интересно.