В Краснодаре ветеранам боевых действий передали автомобили с ручным управлением

Новые машины бойцам передал фонд «Защитники Отечества». Валерий Беликов добровольцем помогал народному ополчению в ДНР и получил минное ранение. Григорий Таран заключил контракт и участвовал в боях под Херсоном.

Для Валерия Беликова получение ключей от нового автомобиля — очень трогательный момент. С 2014 года добровольцем помогал народному ополчению в ДНР. Когда в 2017 его позиция попала под обстрел, получил минно-взрывную травму и чудом остался жив.

— У нас на войне есть ангелы, которые нас хранят от пули, от осколка, от каких-то невзгод на войне.

У Григория Тарана другая боевая история. Заключил контракт в 2022 году, после начала СВО на Украине. Готов был сражаться до полной победы, но его остановило серьезное ранение, которое он получил под Херсоном. Осколок попал в позвоночник.

— У каждого свой ангел. Моим ангелом всегда была жена. Хоть нам на телефонную связь всегда запрещали выходить, я старался выйти, позвонить, пообщаться.

Защитникам Родины подарили автомобили с ручным управлением. Больше всего их порадовал объемный багажник, туда без проблем помещается инвалидная коляска.

«Я о такой машине мог только мечтать. Очень бы хотелось, чтобы мои погибшие друзья увидели, что я действительно сижу в таком шикарном лимузине. Буду ездить на охоту», — делится ветеран боевых действий Валерий Беликов.

Автомобили оснащены системами стабилизации и устойчивости, а также антипробуксовкой.

«Если куда-то ехать, вызываешь такси, не каждый соглашается ехать, постоянно отказываются. Времени по 2-3 часа уходит. Теперь можно самому сесть и поехать куда надо», — говорит ветеран СВО Григорий Таран.

Валерий и Григорий — охотники и рыбаки, они уже подружились, обменялись телефонами и договорились вместе выехать на природу.

«Автомобили выдаются для того, чтобы облегчить жизнь наших ребят с тяжелыми ранениями, чтобы они могли передвигаться», — отмечает заместитель руководителя по социальному сопровождению филиала фонда «Защитники Отечества» по Краснодарскому краю Инна Шестакова.

Фонд «Защитники Отечества» помогает получить меры поддержки тем, кто отстаивает интересы Родины на передовой.

«Эта мера поддержки реализуется уже более года, мы вручили на сегодняшний день уже более 20 автомобилей нашим ребятам. Автомобиль с ручным управлением намного облегчает им жизнь», — говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Краснодарскому краю Александр Старовойтов.

Также фонд помогает с реабилитацией, психологической помощью и санаторно-курортным лечением для ветеранов СВО.

Читайте также: бойцы батальона БАРС поблагодарили главу Краснодара за поддержку.

Подпишись, здесь всегда интересно.