Бойцы батальона БАРС поблагодарили главу Краснодара за поддержку

Бойцы 20-го добровольческого батальона БАРС, находящиеся в зоне СВО, записали видеообращение мэру краевой столицы Евгению Наумову.

Они поблагодарили главу Краснодара за постоянную поддержку как бойцов на передовой, так и их семей. Они подчеркнули, что поддержка оказывалась с первого дня.

«И нам, бойцам 20-го добровольческого отряда БАРС, и другим ребятам, находящимся на линии соприкосновения, эта помощь всегда ощутима и всегда вовремя. И он сам не боится и приезжает к нам сюда, оказывает поддержку нам, дома, нашим семьям. Это чувствуется», — сказали бойцы.

Также они поздравили Наумова с трехлетием на посту главы краевой столицы.

«Хотелось бы поздравить Евгения Наумова с этой датой, чтобы дальше он продолжал служить на своем посту, выполняя и делая все для блага нашего города. Мы, в свою очередь, здесь отстоим нашу землю, победа будет за нами, враг будет разбит», — цитирует бойцов телеканал «Краснодар».

Подробнее об условиях заключения контракта можно узнать по телефону: 8(800)-444-46-23 или на сайте контракт23.рф.

Читайте также: Кондратьев рассказал о двух финалистах проекта «Герои Кубани».

Подпишись, здесь всегда интересно.