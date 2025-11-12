Кондратьев рассказал о двух финалистах проекта «Герои Кубани»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 ноября в своих соцсетях рассказал о финалистах кадрового конкурса для участников СВО Алексее Козлове и Алексее Быкове.

Алексей Козлов стал военным, продолжив семейную традицию. Он окончил летное училище, после чего отправился служить на Дальний Восток. С первых дней участвовал в специальной военной операции, где успел побывать на разных направлениях и совершить более 400 боевых вылетов.

Военный получил медаль Нестерова и другие награды. В 2024 году Алексей Козлов переехал в Краснодар.

«Уверен, что его жизненный и боевой опыт будет полезен на гражданской службе», — написал Кондратьев в Telegram.

В настоящее время мужчина стажируется в краевом департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Алексей Быков по образованию медик. Он отдал профессии более 25 лет, работая спасателем. На СВО мужчина оказывал медицинскую помощь в условиях боя — он сумел провести эвакуацию более 100 раз.

Военный удостоен медалей «За отвагу» и «За храбрость». В настоящее время он планирует развиваться в сфере гражданской обороны.

«Считаю, именно такие люди, сегодня должны быть в управлении и делать край лучше. Их преданность долгу, профессионализм и активная жизненная позиция — пример для многих», — отметил Кондратьев.

