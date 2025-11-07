Logo
Кондратьев рассказал о двух финалистах проекта «Герои Кубани»

Общество
Кондратьев рассказал о двух финалистах проекта «Герои Кубани»
Фото t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 ноября в своих соцсетях рассказал о финалистах кадрового конкурса для участников СВО Виталии Кулии и Евгении Крылове. 

Виталий Кулий из Калининского района с детских лет хотел стать военным, как его отец. В 17 лет он поступил в Академию Росгвардии, после которой прошел несколько боевых кампаний. 

В спецоперации принимал участие с самого первого дня. Во время массированного артиллерийского обстрела сумел спасти всех пострадавших бойцов. Также был награжден медалью «За отвагу». 

В настоящее время Виталий Кулий возглавляет отделение Союза казачьей молодежи Кубани по месту рождения. Ему близка сфера взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и службами гражданской обороны. 

Евгений Крылов из Новороссийска также всегда хотел стать военным и служить родине. Окончив военное училище, он стал офицером.

В спецоперации участвовал с самого ее начала и выполнял боевые задачи в составе своей воинской части. Возвращаясь с задания, он попал под артиллерийский обстрел и получил серьезное осколочное ранение. У Евгения Крылова два Ордена Мужества и медаль Жукова. 

Два года назад он с семьей переехал в Новороссийск, где в настоящее время работает в администрации. Мужчине интересна сфера транспорта и дорожного хозяйства. 

«Желаю ребятам успехов, верю, у них все получится», — написал Кондратьев в Telegram. 

Читайте также: Кондратьев рассказал, где проходят стажировку финалисты проекта «Герои Кубани».

