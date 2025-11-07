Кондратьев рассказал о двух финалистах проекта «Герои Кубани»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 ноября в своих соцсетях рассказал о финалистах кадрового конкурса для участников СВО Виталии Кулии и Евгении Крылове.

Виталий Кулий из Калининского района с детских лет хотел стать военным, как его отец. В 17 лет он поступил в Академию Росгвардии, после которой прошел несколько боевых кампаний.

В спецоперации принимал участие с самого первого дня. Во время массированного артиллерийского обстрела сумел спасти всех пострадавших бойцов. Также был награжден медалью «За отвагу».

В настоящее время Виталий Кулий возглавляет отделение Союза казачьей молодежи Кубани по месту рождения. Ему близка сфера взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и службами гражданской обороны.

Евгений Крылов из Новороссийска также всегда хотел стать военным и служить родине. Окончив военное училище, он стал офицером.

В спецоперации участвовал с самого ее начала и выполнял боевые задачи в составе своей воинской части. Возвращаясь с задания, он попал под артиллерийский обстрел и получил серьезное осколочное ранение. У Евгения Крылова два Ордена Мужества и медаль Жукова.

Два года назад он с семьей переехал в Новороссийск, где в настоящее время работает в администрации. Мужчине интересна сфера транспорта и дорожного хозяйства.

«Желаю ребятам успехов, верю, у них все получится», — написал Кондратьев в Telegram.

