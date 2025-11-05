Кондратьев рассказал, где проходят стажировку финалисты проекта «Герои Кубани»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 ноября рассказал о шести финалистах кадрового проекта «Герои Кубани», позволяющего защитникам Отечества применить свой опыт и лидерские качества на госслужбе.

Глава Кубани напомнил, что финалисты уже третий месяц проходят стажировку в ключевых министерствах, управлениях, департаментах и на крупнейших предприятиях края.

«В Новороссийске стажировку проходят Антон Шкуратов, Дмитрий Бородин, Алексей Быков, Евгений Крылов, Алексей Гордеев и Сергей Сюсюка. Для каждого финалиста разработали индивидуальный план, который включает не только знакомство с различными сферами работы городской администрации, но и глубокое погружение в практику», — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что основная цель стажировки заключается в том, чтобы предоставить участникам возможность полноценно вникнуть в суть каждого направления. Это позволит применять полученные знания и навыки в будущем.

«Желаю всем финалистам максимально эффективно использовать этот опыт и успешно реализовать себя на благо Кубани», — написал Кондратьев в Telegram.

