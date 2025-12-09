Капсулу времени заложили в сквере Героев Отечества в Краснодаре

В капсулу времени собрали послания участников третьего Всероссийского патриотического форума активистов движения «Пост №1».

Во время торжественного мероприятия 9 декабря капсулу времени разместили в сквере Героев Отечества.

«Весной мы предложили юным патриотам из разных городов страны написать пожелания будущим поколениям. И вот сегодня их письма были надежно скрыты на ближайшие 50 лет», — сообщил мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что активисты движения «Пост №1» из поколения в поколение передают традиции и несут Вахту Памяти о каждом бойце.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мемориальный комплекс «Воинам Отечества — Героям России» открыли в краевом центре 9 декабря в честь празднования Дня Героев Отечества. Высота гранитного монумента более 9,5 м. Общая площадь мемориального комплекса — 2,7 тыс. кв. м.

