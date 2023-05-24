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Овчарка вцепилась в горло 9-летнему мальчику в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ovcharka-vtsepilas-v-gorlo-9-letnemu-malchiku-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Овчарка вцепилась в горло 9-летнему мальчику в Сочи
Фото t.me/sochitypical

Инцидент произошел днем 22 мая на улице Мацестинской в Хостинском районе курорта.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Они рассказали, что домашняя овчарка набросилась на ребенка на детской площадке и вцепилась ему в горло. Мальчика спасли от собаки находившиеся рядом взрослые. Его госпитализировали с рваной раной шеи.

«По данному факту сообщение зарегистрировано в УВД по Сочи. Проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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