Овчарка вцепилась в горло 9-летнему мальчику в Сочи
Происшествия
24.05.2023 08:09
Инцидент произошел днем 22 мая на улице Мацестинской в Хостинском районе курорта.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Они рассказали, что домашняя овчарка набросилась на ребенка на детской площадке и вцепилась ему в горло. Мальчика спасли от собаки находившиеся рядом взрослые. Его госпитализировали с рваной раной шеи.
«По данному факту сообщение зарегистрировано в УВД по Сочи. Проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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