Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

СК: хозяйкой напавшей на мальчика овчарки оказалась 43-летняя жительница Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-hozyajkoj-napavshej-na-malchika-ovcharki-okazalas-43-letnyaya-zhitelnitsa-sochi
СК: хозяйкой напавшей на мальчика овчарки оказалась 43-летняя жительница Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мальчик гулял во дворе дома на улице Мацестинской 22 мая. К нему подбежала крупная собака, которая принадлежит 43-летней местной жительнице. Животное напало на ребенка. Мальчика доставили в больницу. Сейчас он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку, направленную на установления обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», овчарка вцепилась в горло 9-летнему мальчику в Сочи. Ребенка спасли находившиеся рядом взрослые. Мальчик получил рваные раны подбородка, щеки и предплечья, а также ушиб предплечья.

Статьи
Грецкие орехи: чем полезны и кому нельзя
Грецкие орехи: чем полезны и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 мая
7 правил для идеального селфи
7 правил для идеального селфи
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
Сколько калорий потребляет организм человека в покое
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
100 приступов в сутки: хирурги спасли четырехлетнюю девочку с эпилепсией
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях