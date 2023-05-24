СК: хозяйкой напавшей на мальчика овчарки оказалась 43-летняя жительница Сочи

Следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мальчик гулял во дворе дома на улице Мацестинской 22 мая. К нему подбежала крупная собака, которая принадлежит 43-летней местной жительнице. Животное напало на ребенка. Мальчика доставили в больницу. Сейчас он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку, направленную на установления обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», овчарка вцепилась в горло 9-летнему мальчику в Сочи. Ребенка спасли находившиеся рядом взрослые. Мальчик получил рваные раны подбородка, щеки и предплечья, а также ушиб предплечья.