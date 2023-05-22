Овчарка набросилась и покусала двух девочек под Краснодаром

Инцидент произошел в Верхнем казачьем хуторе 20 мая. Домашняя овчарка сорвалась с поводка и напала на 17-летнюю Диану и ее подругу Кристину, которые вышли на прогулку.

О подробностях произошедшего интернет-порталу «Кубань 24» рассказала Анна, мать Дианы. Женщина сообщила, что находилась дома со своей сестрой, когда ей в истерике позвонила Кристина. Девушка рассказала, что их «порвали собаки». Анна села в машину и отправилась искать девушек. На месте, где все случилось, были и другие люди, в том числе мужчины, но никто не пришел на помощь.

«Кристина говорит, что кричала: «Помогите нам!», а они ей сказали: «А чем мы вам можем помочь?», — сказала Анна.

Самой собаки, как и ее хозяйки, на месте уже не было.

«Спрашиваю, что за собака, девочки говорят: женщина шла, вела на поводке овчарку, с ней еще одна собака была дворовая, мелкая, без поводка. Сначала она на них кинулась, стала, за ноги кусать. Дочь сказала. Что обернулась и увидела на уровне своего лица морду овчарки. Собака повалила ее на землю и начала грызть. Кристина сказала, что хозяйка, вместо того, чтобы оттащить собаку, стала ее закрывать. Кристина оттолкнула ее, чтобы помочь Диане, в которую собака уже впилась. Когда собаку удалось оттащить, хозяйка просто ее забрала и просто ушла. Ни помощи первой не оказала, ничего. Даже не спросила, что с девочками», — поделилась Анна.

По словам женщины, мужчины, которые оказались свидетелями нападения, тоже ничем не помогли девушкам. Никто не вызвал скорую помощь. При этом крики девушек, по словам Анны, «слышал весь хутор».

«Даже мы слышали, только не поняли, что происходит. Обычно я всегда переживаю, когда дети играют и кричат, всегда страшно, как будто что-то произошло. И тогда, вот только с сестрой об этом поговорили, и через три минуты буквально позвонила Кристина. Да весь хутор слышал, как они кричали», — сказала Анна.

После нападения овчарки женщина забрала девочек домой, там вызвали скорую и участкового. Собака сильно погрызла руки, плечо, ногу и грудь девушки. Также есть рана на лбу. Как потом сказал врач скорой помощи, эту рану собака нанесла когтями. Девушку спасло то, что она успела прикрыть шею руками. Вторая рука пострадала меньше — спасли часы. Овчарка разгрызла металлический ремешок.

Хозяйка собаки тоже живет на этом хуторе. Когда Анна спросила в общей группе поселка, у кого есть овчарка и маленькая черная дворняга, в группу скинули адрес этой женщины. После этого она сама пришла к Анне. На вопрос, почему оставила девушек и никак им не помогла, ответила, что просто пошла отводить собаку. Также сказала, что сама пострадала — овчарка, рванув поводок, повредила ей руку.

«Сказала, что у нее то ли ключица, то ли рука сломана, когда собака рванула поводок. Врач скорой ей предложил вместе с девочками в больницу поехать, но она отказалась, сказала, что сама доберется», — сказала Анна.

По словам женщины, муж хозяйки собак предложил пострадавшим девочкам компенсацию — 200 тыс. на двоих. Семьи пострадавших подали заявление в полицию.

«В настоящее время по факту нападения собаки на двух несовершеннолетних девушек проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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