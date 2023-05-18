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Полиция проверит информацию о мужчине, натравившем свою собаку на кота в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-informatsiyu-o-muzhchine-natravivshem-svoyu-sobaku-na-kota-v-anape
Видео t.me/pva18

Очевидцы рассказали в соцсетях, что 18 мая мужчина натравил свою собаку на кота на углу улиц Таманской и Некрасова.

Проходившие мимо люди попытались спасти кота. Они просили мужчину оттащить собаку, но он не реагировал на замечания. Его собака мучила кота около 10 минут.

По словам местных жителей, этот мужчина регулярно выгуливает собаку без намордника, а по ночам выпускает ее гулять без поводка. Они уверены, что это уже не первый случай, когда пес нападает на котов. Кроме того, был случай нападения собаки на ребенка.

«По фактам, изложенным в публикации на канале pva18 Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы ОМВД Анапы.

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