Напали по дороге в школу: 10-летнюю девочку укусила бездомная собака в Краснодаре

Инцидент произошел утром 16 мая в Юбилейном микрорайоне.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, девочка шла в школу. После того, как она перешла по переходу улицу 70-летия Октября, около 89-й школы к ней подбежали две собаки, одна из которых укусила школьницу за бедро. По данным паблика, родители отвезли ребенка в детскую травматологию, где ей сделали вакцину от бешенства.

«Сегодня в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в Юбилейном микрорайоне около 89-й школы 10-летнюю девочку укусила бездомная собака. По данному факту проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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