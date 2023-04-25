В Госдуме предложили дать право регионам на усыпление опасных бродячих собак

Госдума 16 мая может принять в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут усыплять бездомных собак, нападающих на людей.

Документ предлагает наделить губернаторов и заксобрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях. Новая норма даст возможность регионам принимать свои законы, которые будут определять дальнейшую судьбу собак. В том числе, как пояснили в Госдуме, их усыпление.

По словам авторов инициативы, в некоторых субъектах РФ участились случаи нападения бездомных собак, поэтому необходимо вести речь о такой мере, как усыпление. Одной из причин нападения бродячих собак являются холод и голод. Из-за этого бездомные животные объединяются в стаи и могут напасть на людей.

«Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев и необходимостью предотвращения причинения ими вреда жизни или здоровью граждан, предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан», — цитируют «Известия» отзыв правительства на законопроект.

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