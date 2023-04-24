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Будки можно: запрет на прикорм бездомных животных прокомментировали в департаменте ветеринарии Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/budki-vo-dvorah-mozhno-zapret-na-prikorm-bezdomnyh-zhivotnyh-prokommentirovali-v-departamente-veterinarii-kubani?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Будки можно: запрет на прикорм бездомных животных прокомментировали в департаменте ветеринарии Кубани
Фото Andrey_and_Lesya, pixabay.com

В кубанском ведомстве пояснили, что в запрете на кормления бездомных животных речь идет только о тех животных, что сбиваются в стаи.

«Порядком не допускается прикорм животных без владельцев. Под прикормом в данном случае понимается кормление животных в постоянных местах на регулярной основе, что влечет за собой формирование животных в стаи. В свою очередь кормление единичных особей животных не воспрещено в местах, где они не смогут причинить вред жизни или здоровью людей, или других животных», — сообщили в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

Также в ведомстве пояснили, что домики и будки для животных, картонные коробки во дворах домов под новые требования попадать не будут. Однако, эти домики и коробки должны располагаться так, чтобы не допускать случаев нападения животных на людей.

Ограничение на оборудование мест содержания бездомных животных (не приютов) касается именно организаций и индивидуальных предпринимателей, чтобы избежать несоблюдения требований к приютам, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 марта Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому запрещается самостоятельное оборудование мест для содержания бездомных животных, прикорм на территории населенных пунктов и контакт с такими животными. Кроме того, не допускается жестокое обращение с животными, сокрытие бездомных животных от служб отлова и органов местного самоуправления. Организации, осуществляющие отлов, должны передавать бездомных животных в приюты. Документ вступает в силу 1 сентября.

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