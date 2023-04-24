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Прикорм бездомных животных запретят в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prikorm-bezdomnyh-zhivotnyh-zapretyat-v-krasnodarskom-krae
Прикорм бездомных животных запретят в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее постановление 29 марта подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Документ вступает в силу 1 сентября.

Согласно документу, запрещается самостоятельное оборудование мест для содержания бездомных животных, прикорм на территории населенных пунктов и контакт с такими животными.

Кроме того, не допускается жестокое обращение с животными, сокрытие бездомных животных от служб отлова и органов местного самоуправления.

«Юридические и физические лица обязаны при обнаружении животного без владельца сообщить о необходимости отлова в специальную организацию, органы местного самоуправления, орган публичной власти», — говорится в документе.

Организации, осуществляющие отлов, должны передавать бездомных животных в приюты.

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