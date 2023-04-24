Прикорм бездомных животных запретят в Краснодарском крае
Общество
24.04.2023 11:52
Соответствующее постановление 29 марта подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Документ вступает в силу 1 сентября.
Согласно документу, запрещается самостоятельное оборудование мест для содержания бездомных животных, прикорм на территории населенных пунктов и контакт с такими животными.
Кроме того, не допускается жестокое обращение с животными, сокрытие бездомных животных от служб отлова и органов местного самоуправления.
«Юридические и физические лица обязаны при обнаружении животного без владельца сообщить о необходимости отлова в специальную организацию, органы местного самоуправления, орган публичной власти», — говорится в документе.
Организации, осуществляющие отлов, должны передавать бездомных животных в приюты.
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