Открытое горение ликвидировали в заказнике под Новороссийском

Пожар на территории заказника «Абраусский» разгорелся 14 июля, на следующий день его локализовали на площади 62 га.

По информации «Краевого лесопожарного центра», на месте происшествия 16 июля открытого горения уже нет, происходит процесс тления.

Ликвидация лесного пожара под Новороссийском продолжается, к работе сейчас привлекли 33 человека и 6 единиц техники.

По словам депутата Госдумы от Краснодарского края Сергея Алтухова, основная версия причины пожара — деятельность человека.

«По причинам — точно антропогенный фактор. Но следственные действия идут», — цитирует парламентария ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара. Также, по оценке экспертов, был нанесен ущерб экологии на сотни миллионов рублей.