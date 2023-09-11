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Открытие сети магазинов Decathlon анонсировали в Минпромторге РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkrytie-seti-magazinov-decathlon-anonsirovali-v-minpromtorge-rf
Открытие сети магазинов Decathlon анонсировали в Минпромторге РФ
Фото unsplash.com

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об открытии сети после покупки активов новым владельцем.

По его словам, сделку компании Decathlon правительственная комиссия одобрила несколько месяцев назад.

«Уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться», — отметил Евтухов.

Замглавы подчеркнул, что многие компании хотели бы вернуться на российский рынок, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря оказываемое давление. Он добавил, что многие предприятия, ушедшие с рынка в России, в договорах о продаже активов указывали возможность последующего выкупа и возвращения на российский рынок, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», французская сеть магазинов Decathlon может возобновить работу в РФ уже в этом году. Ситуация с дальнейшей судьбой сети магазинов спортивных товаров Decathlon в России по-прежнему остается неясной. Компания приостановила работу в РФ прошлым летом из-за ужесточения санкций со стороны Запада.

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