Decathlon избавится от своего бывшего магазина в Адыгее под Краснодаром

По данным источников в Минпромторге РФ, сделка по продаже французской сети спорттоваров Decathlon в России не завершена.

Речь идет о продаже российской компании АРМ, которая владеет франшизой Mango, всех магазинов сети в России — это 35 торговых точек и склад.

«Сделка по выкупу Decathlon еще не закрыта, стороны находятся в процессе переговоров», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, о дате открытия магазинов будет объявлено позднее, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», магазины Decathlon в Краснодаре закрылись с 26 июня 2022 года. Французская сеть Decathlon приостановила работу в России из-за невозможности обеспечивать поставки.