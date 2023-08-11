Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Decathlon избавится от своего бывшего магазина в Адыгее под Краснодаром

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/decathlon-izbavitsya-ot-svoego-byvshego-magazina-v-adygee-pod-krasnodarom
Decathlon избавится от своего бывшего магазина в Адыгее под Краснодаром
Фото tadviser.ru

По данным источников в Минпромторге РФ, сделка по продаже французской сети спорттоваров Decathlon в России не завершена.

Речь идет о продаже российской компании АРМ, которая владеет франшизой Mango, всех магазинов сети в России — это 35 торговых точек и склад.

«Сделка по выкупу Decathlon еще не закрыта, стороны находятся в процессе переговоров», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, о дате открытия магазинов будет объявлено позднее, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», магазины Decathlon в Краснодаре закрылись с 26 июня 2022 года. Французская сеть Decathlon приостановила работу в России из-за невозможности обеспечивать поставки.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 августа
Сон в жаркую ночь: врач объяснила, как «тропические ночи» вредят здоровью
Сон в жаркую ночь: врач объяснила, как «тропические ночи» вредят здоровью
Топ-7 аквапарков на курортах Краснодарского края
Топ-7 аквапарков на курортах Краснодарского края
Костный бульон: как готовить, польза и вред
Костный бульон: как готовить, польза и вред
Собираем ребенка в школу: что купить и сколько стоит
Собираем ребенка в школу: что купить и сколько стоит
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях