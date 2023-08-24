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Французская сеть магазинов Decathlon может возобновить работу в РФ уже в этом году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/frantsuzskaya-set-magazinov-decathlon-mozhet-vozobnovit-rabotu-v-rf-uzhe-v-etom-godu
Французская сеть магазинов Decathlon может возобновить работу в РФ уже в этом году
Фото tadviser.ru

Ситуация с дальнейшей судьбой сети магазинов спортивных товаров Decathlon в России по-прежнему остается неясной. Компания приостановила работу в РФ прошлым летом из-за ужесточения санкций со стороны Запада.

До сих пор неизвестно, кто выкупит торговую сеть Decathlon в России. Даже эксперты пока не понимают перспективы развития компании в стране.

«В настоящее время ведутся переговоры, и в случае их успешного завершения, компания планирует восстановить свою деятельность до начала следующего года, поскольку в период с сентября по декабрь происходит самый большой объем продаж», — рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Он отметил, что дата возможного возобновления работы магазинов Decathlon будет зависеть от результата переговоров. При это основная инфраструктура, в том числе логистика и персонал, уже готовы к возобновлению работы. При этом, из-за долгого простоя на восстановление Decathlon в России потребуется минимум два-три месяца, сообщает ТАСС.

До приостановки работы магазины Decathlon в Краснодаре были открыты в торговых комплексах «Красная Площадь» и Oz Mall. Еще один магазин был под Краснодаром — в ТРЦ «Мега Адыгея-Кубань».

Читайте также: Decathlon избавится от своего бывшего магазина под Краснодаром.

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