Отгрузку нефти с причала КТК под Новороссийском приостановили после атаки БЭК

На неопределенный срок прекратили отгрузку нефти со второго выносного причала на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, поврежденного во время атаки беспилотников. Об этом 2 декабря сообщили в ПАО «Транснефть» — одном из акционеров КТК.

Безэкипажный катер в ночь на 29 ноября критически повредил один из трех выносных причалов нефтеналивного терминала КТК — ВПУ-2. Благодаря системам безопасности и слаженным действиям коллектива разлива нефти не произошло. Однако отгрузку сырья на ВПУ-2 пришлось приостановить на неопределенный срок, говорится в сообщении ПАО «Транснефть».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку ВСУ на терминал КТК в Новороссийске. Атака катеров в акватории Морского терминала КТК произошла 29 ноября около 4:00.

Капитан морского порта Новороссийск ввел предписание, согласно которому погрузочные и другие операции были прекращены. Танкеры отвели за пределы акватории КТК. При атаке никто не пострадал.

