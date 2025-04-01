Отец покусанного мальчика из Сочи сообщил, что сыну нужна повторная пересадка

Первую пластическую операцию 9-летнему мальчику, лицо которого разорвали собаки, провели 18 марта. Ребенку пересадили лоскут кожи на месте нижней губы.

Большая часть тканей прижилась, однако остались проблемные участки. Врачи приняли решение их переделать.

«Приживается очень тяжело и сложно. Приняли решение проблемную часть убрать и приживить туда новый кусочек. После этого нас временно отпустят домой», — рассказал отец пострадавшего мальчика Валентин Королев.

По словам мужчины, перевязки и осмотры школьнику делают под наркозом. Чтобы снизить нагрузку на организм, медики решили объединить замену лоскута и следующий этап восстановления лица мальчика. Врачи планируют создать верхнюю губу и установить протез, чтобы ребенок мог дышать носом и говорить.

Кожу для восстановления лица берут с предплечий ребенка, лоскуты расщепляют на аппаратах-перфораторах. Так мальчику планируют создать губы и нос. Части щек врачи надеются восстановить с помощью уцелевших тканей лица, сообщает «КП-«Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 26 февраля в СНТ «Авиатор», на мальчика, когда он помогал отцу, напали две собаки и разорвали ему лицо. По словам папы ребенка, мальчика доставили в больницу Краснодара, а животных усыпили и из их желудков извлекли фрагменты съеденных тканей, однако те оказались непригодными для трансплантации.

Сосед мужчины, чьи собаки совершили нападение, на момент происшествия не ели почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Позже ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, а 6 марта его начали выводить из искусственной комы. Мальчик открыл глаза и смог поговорить с отцом. Первую пластическую операцию по восстановлению лица ребенка провели 18 марта. По словам отца мальчика, операция длилась 14 часов.

В конце марта мужчина заявил о пропаже 3 млн рублей, которые собрали на лечение ребенка.

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