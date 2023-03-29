Куда сходить в Сочи в дождь?

Часто погода может стать главным распорядителем отдыха туриста. Но даже если понежиться на пляже не выйдет, а гулять по улице мокро, в Сочи достаточно развлечений.

Сочинский художественный музей

Здание музея — уже экспонат. Это один из главных сочинских памятников архитектуры 30-х годов прошлого столетия.

Сейчас художественный музей Сочи располагает коллекцией около 6,5 тыс. единиц хранения, как говорят музейные работники. Среди постоянных экспозиций — «Русское искусство ХIХ-ХХ вв.», которая включает в себя работы Айвазовского, Поленова, Шишкина, Серова, Кустодиева — как не переждать дождь в такой компании. Есть и зал современного искусства, и местных сочинских художников, заскучать точно не придется.

Виртуально посетить музей можно здесь.

Сочинский художественный музей находится по адресу: Курортный проспект, 51. Время работы: с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника. Полный билет стоит 300 рублей, еще 100 рублей нужно будет доплатить, если решите вести фото- или видеосъемку.

Большой Сочинский Дельфинарий

Дождь и другая непогода не страшны крытой арене дельфинария в парке «Ривьера». Посетители могут увидеть шоу с участием черноморских дельфинов, белых китов и морских львов. Также можно подробнее узнать о характере и повадках животных, а за отдельную плату и поплавать с дельфинами и китами.

Шоу дельфинов проходит каждый день в 13:00 и 16:00, кроме понедельника. Продолжительность — 50 минут.

Музеи и выставки Большого Сочинского Дельфинария работают каждый день с 10:00 до 19:00. Посетить можно океанариум, пигвинарий, зоопарк, интерактивный музей «Внутри человека», сад бабочек, музей «Гениум», музей роботов.

Большой Сочинский Дельфинарий находится по адресу: парк «Ривьера», улица Егорова, 1. Билет на шоу дельфинов стоит от 1 тыс. 200 рублей. Цены на все возможные услуги можно узнать здесь.

Зимний театр

В дождливый день можно красиво нарядиться и пойти в театр. В Зимнем театре нет своей труппы, но он остается одной из самых популярных площадок концертов, различных фестивалей, спектаклей и шоу. Само здание театра тоже является объектом культурного наследия.

Посмотреть афишу и купить билеты онлайн можно здесь.

Зимний театр расположен по адресу: улица Театральная, 2.

Обезьяний питомник в Адлере

Обезьяний питомник расположен в селе Веселом на территории НИИ медицинской приматологии. Это один из старейших приматологических центров в мире и единственный в России питомник обезьян.

Питомник предлагает познакомиться с 200 видами обезьян. Экскурсовод подробно расскажет о жизни, повадках, видах, среде обитания приматов.

Четыре 45-минутные экскурсии в день проходят со вторника по воскресенье. В понедельник возможен самостоятельный осмотр, без экскурсовода.

Стоимость экскурсии — 700 рублей для взрослого, 300 рублей — детский билет. Подробности здесь.

Многочисленные кафе и рестораны

В Сочи огромное количество заведений, которые оставят неизгладимые впечатления об отдыхе, все их не перечесть. «Белые ночи», «Баран-рапан», «Дом» — можно найти практически в любом справочнике-гиде. Дадим лишь один совет. Если вы в Сочи зашли в кафе, закажите кофе по-восточному, по-турецки или кофе на песке. Вам сварят простой кофе в турке, найти который в Москве или в Краснодаре уже очень сложно.

Современных гурманов и мастеров кофепития такое предложение может обескуражить, но попробуйте. С развитием «бездушных» кофемашин обычный кофе на песке может порадовать и удивить. Пейте аутентичное. Особенно в дождь.

Читайте также: топ-7 простых игр для домашней вечеринки.