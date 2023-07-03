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Отдельную полосу для туристических автобусов выделили на Крымском мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otdelnuyu-polosu-dlya-turisticheskih-avtobusov-vydelili-na-krymskom-mostu
Отдельную полосу для туристических автобусов выделили на Крымском мосту
Фото laspi.ru

Туристические автобусы двигаются по второй полосе подъезда к мосту со стороны Кубани в сопровождении нарядов ДПС.

Вторая полоса Крымского моста свободна, поскольку основное движение автомобилей организовано только по одной полосе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед Крымским мостом от Тамани машины стоят в 11-километровом заторе. На мосту увеличили количество постов досмотра. Также перед въездом на мост задействованы дополнительные ресурсы, а автомобилистов обеспечивают водой.

Пробки появились из-за большого наплыва автомобилистов, которые едут на полуостров. С таким количеством машин не справляются пункты досмотра на въезде в Крым.

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