Отдельную полосу для туристических автобусов выделили на Крымском мосту

Туристические автобусы двигаются по второй полосе подъезда к мосту со стороны Кубани в сопровождении нарядов ДПС.

Вторая полоса Крымского моста свободна, поскольку основное движение автомобилей организовано только по одной полосе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед Крымским мостом от Тамани машины стоят в 11-километровом заторе. На мосту увеличили количество постов досмотра. Также перед въездом на мост задействованы дополнительные ресурсы, а автомобилистов обеспечивают водой.

Пробки появились из-за большого наплыва автомобилистов, которые едут на полуостров. С таким количеством машин не справляются пункты досмотра на въезде в Крым.