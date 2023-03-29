От Яда до Ада: как противостоять токсичным людям

Термин «токсичные люди» появился не так давно, а те, кого он характеризует, существовали всегда, отравляя жизнь родным, близким, соседям и коллегам.

Интоксикация

Каждый человек может по-своему определять для себя, как и в чем именно он видит чью-либо «токсичность». Токсичный человек может, например, игнорировать ваши личные границы или подвергать вас необоснованной критике. Он дает советы, когда его об этом не просят, «лезет не в свое дело».

Кто-то постоянно требует от вас помощи, потому что «все ему должны». А кто-то постоянно плетет закулисные интриги, пытается манипулировать окружающими, разносит сплетни и слухи. Список можете продолжить сами. От общения с такими людьми только вред, моральное истощение и душевная усталость. Атмосфера вокруг будто пропитана ядом.

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С токсичными людьми нужно обращаться так же, как факир обращается с кобрами. Самое главное не делать резких движений. Остальные правила просты и не требуют каких-то особых знаний и навыков.

«Нет» означает «нет»

Как правило, жертвами токсичных людей становятся люди воспитанные, интеллигентные, деликатные. Те, кто стесняется обидеть человека отказом. Не бойтесь говорить «нет». И не откладывайте решения проблемы на завтра, на потом, на утро… Если знаете, что все равно придется отказать в невыполнимой для вас просьбе, лучше это сделать максимально дружелюбно, но сразу. Всем от этого будет легче.

Тебя убьет чужое горе

Токсичный человек может жаловаться на свою жизнь, не считаясь с вашим временем и внутренним состоянием. Таким образом он хочет, чтобы вы приняли за него решение. Такие отношения пресекайте сразу, берите инициативу на себя. Не пытайтесь решить чужую проблему. Спросите собеседника, как ОН собирается выйти из создавшейся ситуации.

Не расслабляйтесь

Какие бы трогательные и душераздирающие истории не рассказывал бы вам токсичный человек, не отвечайте взаимностью. Если у вас возникает желание поделиться собственными переживаниями в ответ, будьте осторожны. Ваши откровения могут быть использованы вам же во вред.

Скользкая дорожка

Если вы почувствовали, что разговор становится вам неприятным, незаметно или резко смените тему. Есть надежные способы избежать морального отравления — «мне это не интересно», «я никогда не обсуждаю эти темы», «давай лучше поговорим о другом». Сплетни и закулисные интриги — скользкий путь, ведущий только к падению и ни к чему больше.

Только спокойствие

Всегда старайтесь сохранять спокойствие и даже равнодушие. Не проявляйте эмоций. Фильтруйте негативную информацию. И ни в коем случае не нужно спорить. В таких спорах истина не рождается. Они провоцируют еще большее эмоциональное давление на вас со стороны токсичного человека. Если вы искренне сочувствуете человеку, обязательно спросите его: «Что ТЫ планируешь с этим делать»

Не пытайтесь переделывать токсичного человека. Это невозможно. Не указывайте ему на его недостатки — это бесполезно. Не давайте никаких советов, чтобы не следовать им же. Соблюдайте, по возможности, самое главное правило — избегайте негативного общения. БЕГИТЕ!

P.S. Попробуйте проанализировать свое собственное поведение…

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