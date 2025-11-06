Осужденного застройщика из Сочи Анзора Пруидзе объявили в международный розыск

Об объявлении сочинского застройщика в международный розыск стало известно 6 ноября.

В 2024 году Анзор Пруидзе был осужден за мошенничество на пять лет два месяца колонии заочно. Он является подозреваемым по уголовному делу.

«Осужденный девелопер, являющийся подозреваемым по уголовному делу, объявлен в международный розыск», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным следствия, с 2022 года по 2023 год Анзор Пруидзе договаривался с потерпевшими о передаче прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве апарт-отеля «Горизонт», на что не имел права. Договоры заключались от имени некоего ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения «Альбатрос». В отношении Пруидзе возбудили уголовное дело.

В декабре 2023 года Центральный районный суд Сочи оправдал Пруидзе по одному из возбужденных уголовных дел о мошенничестве. Однако в феврале 2024 года суд отменил оправдательный приговор.

