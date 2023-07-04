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Полиция ищет потерпевших по делу «морпехов» и «спецназовцев» о мошенничестве при долевом строительстве в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-ishhet-poterpevshih-po-delu-morpehov-i-spetsnazovtsev-o-moshennichestve-pri-dolevom-stroitelstve-v-sochi
Полиция ищет потерпевших по делу «морпехов» и «спецназовцев» о мошенничестве при долевом строительстве в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении подозреваемого Анзора Пруидзе правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

По данным следствия, с 2022 года по 2023 год фигурант дела о мошенничестве договаривался с потерпевшими о передаче прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве апарт-отеля «Горизонт». Право на это он не имел.  Договоры заключались от имени некоего ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения «Альбатрос». Таким образом, считают следователи, подозреваемый путем обмана получал от граждан денежные средства.

Полиция города-курорта просит потерпевших обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (862) 269-22-00 или 102, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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