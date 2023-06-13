За обман 26 дольщиков на 47 млн рублей будут судить застройщиков в Сочи

В полиции Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летней и 41-летнего жителей Сочи о мошенничестве.

По данным следствия, мужчина и женщина зарегистрировали жилищно-строительный кооператив. В качестве застройщика они привлекали деньги пайщиков, якобы для строительства многоквартирного дома в Центральном районе курорта. Разрешение на строительство дома у сообщников при этом отсутствовало.

Незаконно возведенный многоквартирный дом признали объектом самовольного строительства, по решению суда его снесли. В результате пострадали 26 человек, ущерб превысил 47 млн рублей, которыми сообщники распорядились по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела передали в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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