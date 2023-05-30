В Сочи аферист вымогал у стройкомпании апартаменты на 100 млн рублей, прикрываясь «связями»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В мае уголовное дело о покушении на мошенничестве в сфере долевого строительства направили в суд.

По данным следствия, в декабре 2022 года 48-летний мужчина узнал о том, что арендованный одной из фирм Сочи для строительства апартаментов участок на курортном проспекте в Хостинском районе ранее являлся федеральной собственностью. Он решил получить с этого выгоду. Аферист приехал в офис фирмы и сказал сотрудникам, что участок незаконно передан для строительства. После этого он заявил о том, что обладает связями в федеральных органах власти и может расторгнуть договор аренды на землю. Он потребовал 5 однокомнатных апартаментов в строящемся комплексе, цена которых составляла 100 млн рублей. Взамен злоумышленник пообещал помочь в получении документов на право аренды на землю.

С декабря 2022 по март этого года злоумышленник убедил представителя стройкомпании в своих возможностях решить вопрос с арендой, снизил требования до 50 млн рублей наличными. Представитель строительной фирмы сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. В марте в одном из кафе на улице Несербского в Сочи злоумышленник получил от представителя застройщика 15 млн рублей, после чего его задержали с поличным, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Во время предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания. До суда он находится под домашним арестом. Нарушения прав дольщиков удалось не допустить. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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