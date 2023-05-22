За хищение более 1,7 млрд рублей у дольщиков будут судить застройщика ЖК в Сочи

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя о причинении крупного имущественного вреда дольщикам.

По версии следствия, руководитель организации-застройщика обманом привлек деньги дольщиков жилого комплекса. При этом мужчина знал о допускаемых в процессе строительства нарушениях, а также о том, что завершить строительство и ввести дома в эксплуатацию будет невозможно.

Всего от действий недобросовестного застройщика пострадали 174 человека. Ущерб превысил 1,7 млрд рублей. Дома достроил и сдал в эксплуатацию другой застройщик.

Расследование уголовного дела завершили, материалы дела передали в Адлерский районный суд Сочи. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: топ-менеджеров строительной компании посадили за хищение более 900 млн рублей у дольщиков в Краснодаре.