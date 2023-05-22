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За хищение более 1,7 млрд рублей у дольщиков будут судить застройщика ЖК в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-hishhenie-bolee-1-7-mlrd-rublej-u-dolshhikov-budut-sudit-zastrojshhika-zhk-v-sochi
За хищение более 1,7 млрд рублей у дольщиков будут судить застройщика ЖК в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя о причинении крупного имущественного вреда дольщикам.

По версии следствия, руководитель организации-застройщика обманом привлек деньги дольщиков жилого комплекса. При этом мужчина знал о допускаемых в процессе строительства нарушениях, а также о том, что завершить строительство и ввести дома в эксплуатацию будет невозможно.

Всего от действий недобросовестного застройщика пострадали 174 человека. Ущерб превысил 1,7 млрд рублей. Дома достроил и сдал в эксплуатацию другой застройщик.

Расследование уголовного дела завершили, материалы дела передали в Адлерский районный суд Сочи. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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