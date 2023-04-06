Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Топ-менеджеров строительной компании посадили за хищение более 900 млн рублей у дольщиков в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/top-menedzherov-stroitelnoj-kompanii-posadili-za-hishhenie-bolee-900-mln-rublej-u-dolshhikov-v-krasnodare
Топ-менеджеров строительной компании посадили за хищение более 900 млн рублей у дольщиков в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о мошенничестве в отношении 58-летнего и 32-летней жителей Краснодара вынес Прикубанский районный суд Краснодара.

По данным следствия, с 2014 по 2016 год директор и бухгалтер заключали договора на долевое строительство ЖСК «Сити» в поселке Краснодарском, не планируя строить дома. От действий застройщика пострадали почти 900 человек, общая сумма ущерба составила более 900 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Суд признал подсудимых виновными и назначил 5,5 лет и 3 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Для возмещения ущерба пострадавшим по заявленным гражданским искам на имущество осужденных наложен арест. Сейчас заселены два литера ЖСК «Сити», еще два готовы на 95%.

Читайте также: за хищение 375 млн рублей у дольщиков застройщика ЖК «Седьмое небо» посадили на 4 года в Краснодаре.

Статьи
Обязательные прививки: когда, как и от чего вакцинировать детей
Обязательные прививки: когда, как и от чего вакцинировать детей
Вербное воскресенье 2023: какого числа, история и смысл праздника
Вербное воскресенье 2023: какого числа, история и смысл праздника
15 способов улучшить работу мозга перед экзаменом
15 способов улучшить работу мозга перед экзаменом
Советы врача: как не подцепить кишечную палочку
Советы врача: как не подцепить кишечную палочку
Что такое сонное апноэ и как с этим справиться?
Что такое сонное апноэ и как с этим справиться?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Маргарита Симоньян в свой день рождения призналась, как необычно отметила его в 1996 году
  2. Прокуратура проверит конфликт младшеклассников в гимназии № 40 Краснодара
  3. На месте фарфоро-фаянсового завода «Чайка» в Краснодаре планируют построить вторую очередь «СБС Мегамолл»
  4. В Краснодаре остановилось движение трамваев на Дмитриевской Дамбе из-за схода вагона с рельс
  5. Очередь в Японский сад: количество ежедневно выдаваемых QR-кодов раскрыли в парке «Краснодар»
  6. Сочинский нацпарк закрыл для посещения часть туристических объектов
Прямой эфир
Мы в соцсетях