Топ-менеджеров строительной компании посадили за хищение более 900 млн рублей у дольщиков в Краснодаре
Приговор по делу о мошенничестве в отношении 58-летнего и 32-летней жителей Краснодара вынес Прикубанский районный суд Краснодара.
По данным следствия, с 2014 по 2016 год директор и бухгалтер заключали договора на долевое строительство ЖСК «Сити» в поселке Краснодарском, не планируя строить дома. От действий застройщика пострадали почти 900 человек, общая сумма ущерба составила более 900 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Суд признал подсудимых виновными и назначил 5,5 лет и 3 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Для возмещения ущерба пострадавшим по заявленным гражданским искам на имущество осужденных наложен арест. Сейчас заселены два литера ЖСК «Сити», еще два готовы на 95%.
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