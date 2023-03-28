Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

За хищение 375 млн рублей у дольщиков застройщика ЖК «Седьмое небо» посадили на 4 года в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-hishhenie-375-mln-rublej-u-dolshhikov-zastrojshhika-zhk-sedmoe-nebo-posadili-na-4-goda-v-krasnodare
За хищение 375 млн рублей у дольщиков застройщика ЖК «Седьмое небо» посадили на 4 года в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о мошенничестве в отношении 49-летнего жителя Московской области вынес Советский районный суд Краснодара.

По данным следствия, с 14 октября 2014 года по 20 апреля 2017 года гендиректор строительной компании ООО «ЮРСК» при возведении жилищного комплекса «Седьмое небо» похитил у 155 дольщиков 375 млн рублей. От действий застройщика пострадали жители Москвы, Краснодарского края, Якутии, Приморского края, Мурманской области и других регионов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Для возмещения ущерба пострадавшим по заявленным гражданским искам имущество осужденного продолжает находиться под арестом. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: жену гендиректора стройкомпании арестовали по делу о хищении квартир в ЖК «Кларисса» в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика объяснила, почему поменяла показания в суде
  2. В Госдуме предложили вдвое сократить рабочий день по пятницам
  3. Ани Лорак после отмены концерта в Краснодаре опровергла сообщения об оказании помощи ВСУ
  4. Комаров в плавнях Анапы начнут уничтожать с помощью беспилотников
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. Из-за активизации оползней в Туапсе ввели режим ЧС
Прямой эфир
Мы в соцсетях