За хищение 375 млн рублей у дольщиков застройщика ЖК «Седьмое небо» посадили на 4 года в Краснодаре

Приговор по делу о мошенничестве в отношении 49-летнего жителя Московской области вынес Советский районный суд Краснодара.

По данным следствия, с 14 октября 2014 года по 20 апреля 2017 года гендиректор строительной компании ООО «ЮРСК» при возведении жилищного комплекса «Седьмое небо» похитил у 155 дольщиков 375 млн рублей. От действий застройщика пострадали жители Москвы, Краснодарского края, Якутии, Приморского края, Мурманской области и других регионов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Для возмещения ущерба пострадавшим по заявленным гражданским искам имущество осужденного продолжает находиться под арестом. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: жену гендиректора стройкомпании арестовали по делу о хищении квартир в ЖК «Кларисса» в Краснодаре.