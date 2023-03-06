Жену гендиректора стройкомпании арестовали по делу о хищении квартир в ЖК «Кларисса» в Краснодаре

В Краснодаре продолжают расследовать дело в отношении 66-летней местной жительницы о покушении на мошенничество с активами недостроенного ЖК «Кларисса».

По версии следствия, в 2013-2015 годах жена гендиректора ЗАО «Кларисса» и по совместительству его заместитель сфабриковала документы о праве требования на 21 квартиру в недостроенном доме. Документы женщина предоставила в суд с заявлением о включении в реестр требований о передаче жилых помещений.

Таким образом, жена гендиректора стройкомпании получила права на имущество кредиторов организации-застройщика на сумму более 50 млн рублей. Получить и распорядиться квартирами женщина не успела — к тому моменту у стройкомпании отсутствовало имущество и деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемую поместили под стражу. На несколько квартир и земельный участок подозреваемой и ее мужа наложили арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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