В Сочи будут судить пятерых застройщиков за хищение более 488 млн рублей у 230 дольщиков

В Сочи завершили расследование дела в отношении пятерых застройщиков в возрасте от 38 до 43 лет, которых обвиняют в хищении 488 млн рублей у дольщиков.

По версии следствия, в период с июля 2018 года по декабрь 2021 года злоумышленники разработали план по похищению денег граждан. Они начали привлекать средства якобы для инвестирования в строительство 10 жилищных комплексов. Аферисты скрывали тот факт, что разрешения на строительство у них не было.

Всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали более 230 жителей Кубани, Ставропольского края, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Новосибирской, Свердловской областей и других регионов. Ущерб превысил 488 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о хищении и мошенничестве. В рамках предварительного следствия на имущество обвиняемых наложили арест. Пострадавшие дольщики подали гражданские иски. Расследование завершили, материалы дела передали в Адлерский районный суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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