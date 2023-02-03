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В Сочи будут судить застройщиков пострадавшего от оползня коттеджного поселка в селе Сергей-Поле

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-budut-sudit-zastrojshhikov-postradavshego-ot-opolznya-kottedzhnogo-poselka-v-sele-sergej-pole
В Сочи будут судить застройщиков пострадавшего от оползня коттеджного поселка в селе Сергей-Поле
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование уголовного дела о причинении имущественного вреда в отношении 4 мужчин в возрасте от 35 до 46 лет.

По данным следствия, в 2019 году они купили 4 земельных участка общей площадью 9 тыс. 855 кв. м в селе Сергей-Поле. Затем перераспределили землю и сформировали на ней 22 участка, на которых планировали построить коттеджный поселок с единой инфраструктурой, дорогой и детской площадкой. Застройщики знали из технического отчета инженерного исследования, что на участках происходят оползневые процессы, однако построили коттеджи. Дома продали через номинальных собственников на стадии строительства.

В СМИ застройщики дали рекламу с ложной информацией о продаже коттеджей. Чтобы упростить процедуру оформления документов, злоумышленники предоставили в мэрию Сочи уведомления о планируемом возведении объектов индивидуального жилищного строительства. Ущерб 15 покупателям превысил 132 млн рублей.

На время расследования обвиняемых отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи оползень повредил 20 домов в селе Сергей-Поле.

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