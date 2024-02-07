Суд отменил оправдательный приговор застройщику из Сочи Анзору Пруидзе

В декабре прошлого года Центральный районный суд Сочи вынес ему оправдательный приговор по одному из заведенных уголовных дел о мошенничестве.

Изучив материалы уголовного дела, судья не нашел в действиях сочинского застройщика Анзора Пруидзе состава преступления. В июне 2023 года его арестовали по делу о мошенничестве после заявления от одного из кредиторов, который предъявил застройщику претензии на 11 млн рублей. Сам Пруидзе настаивал на том, что он выполнил все взятые на себя обязательства.

При этом в апреле 2022 года Хостинский районный суд признал Пруидзе виновным в мошенничестве по делу с суммой ущерба на 1 млрд рублей, назначив ему 7 лет лишения свободы. Уже через несколько месяцев суд смягчил приговор — до 6,5 лет колонии. Застройщика освободили из-под стражи в зале суда. Назначенный срок он отбыл в СИЗО во время проведения следствия.

Теперь стало известно, что коллегия Краснодарского край суда по уголовным дела отменила оправдательный приговор Анзору Пруидзе.

«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Сочи для рассмотрения в ином составе суда», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле полиция искала потерпевших по делу «морпехов» и «спецназовцев» о мошенничестве при долевом строительстве в Сочи. По данным следствия, с 2022 года по 2023 год Анзор Пруидзе договаривался с потерпевшими о передаче прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве апарт-отеля «Горизонт». Право на это он не имел. Договоры заключались от имени некоего ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения «Альбатрос».