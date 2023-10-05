Осужденная за фейки про армию Марина Овсянникова обжаловала приговор суда

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова подала жалобу в Басманный суд Москвы на заочный приговор по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

В суде добавили, что апелляционная жалоба поступила от адвокатов Овсянниковой. Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде. Дату заседания пока не назначили, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 марта 2022 года в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале» за спиной ведущей появилась сотрудница телекомпании с антивоенным плакатом. Это была бывшая кубанская журналистка Марина Овсянникова, в девичестве — Ткачук. Возбудили уголовное дело.

Гособвинение запросило 9,5 лет колонии для Овсянниковой. Басманный суд Москвы назначил ей 8,5 лет лишения свободы. Ей также запретили заниматься администрированием сайтов сроком на 4 года. Овсянникова сейчас находится в международном розыске.

Марина Овсянникова переехала в Краснодар из Грозного в конце 90-х годов. Она училась на факультете журналистики КубГУ, а карьеру начала на ГТРК «Кубань».