Гособвинение запросило 9,5 лет колонии для журналистки Марины Овсянниковой

Подсудимую, 45-летнюю Марину Овсянникову, просят признать виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

Гособвинитель Басманной межрайонной прокуратуры запросил для экс-редактора «Первого канала» 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права на 5 лет заниматься деятельностью, связанной со СМИ.

Установили, что 15 июля 2022 года журналистка опубликовала в своем канале в мессенджере видео и фото, на которых она демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции. Публикация была доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.

Уголовное дело суд рассматривает в общем порядке в отсутствие подсудимой — сейчас она находится в международном розыске. В отношении Марины Овсянниковой заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В конце 90-х Марина Овсянникова приехала на Кубань — она училась на факультете журналистики КубГУ, а карьеру начала на ГТРК «Кубань».

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