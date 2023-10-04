Суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года колонии за фейки про армию

Приговор журналистке вынес Басманный суд Москвы. Овсянникову признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Суд установил, что 15 июля 2022 года журналистка опубликовала в своем канале в мессенджере видео и фото, на которых она демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции. Публикация была доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил Марине Овсянниковой наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Ей также запретили заниматься администрированием сайтов сроком на 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Овсянникова сейчас находится в международном розыске. Ранее ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Овсянникова переехала в Краснодар из Грозного в конце 90-х годов. Она училась на факультете журналистики КубГУ, а карьеру начала на ГТРК «Кубань». По словам вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, которая в те годы работала редактором информационных программ, Овсянникова «очаровала» директора ГТРК «Кубань» и стремительно получила должность, эфир, бюджетное место в университете и все, что причитается в «этих случаях».

«Она была моим заместителем. Конечно, редактором должна была быть Марина, но в силу «личных обстоятельств с директором», не могла в полной мере уделять время работе. Но как только под руководителем зашаталось кресло — ее и след простыл», — рассказала Минькова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 марта 2022 года в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале» за спиной ведущей появилась сотрудница телекомпании с антивоенным плакатом. Это была бывшая кубанская журналистка Марина Овсянникова, в девичестве — Ткачук.