Оставивший без воды 200 тыс. человек ремонт труб завершили в Новороссийске

О завершении работ по переврезке на временную линию водоснабжения сообщили утром 27 августа.

В настоящее время осуществляется регулировка запорной арматуры на сети для восстановления штатного режима водоснабжения.

«Уважаемые жители, если вам необходим подвоз воды, с самого утра уже готовы водовозки», — сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

Заявку можно оставить по телефонам: 8(8617) 30-98-60, 8(8617) 30-98-61 или воспользоваться соцсетями Водоканала и МЦУ. Информацию о движении водовозов оперативно публикуют на каналах МЦУ и Водоканала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о масштабном отключении воды 26 и 27 августа жителей Новороссийска предупредили 24 августа. В связи с ремонтом порядка 200 тыс. жителей города-героя столкнулись с отключениями воды.