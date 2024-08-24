Жителей Новороссийска предупредили о масштабном отключении воды

Отключения воды в значительной части города-курорта запланированы на 26 и 27 августа.

Сообщается, что существующий водовод выведут из эксплуатации и демонтируют. На время строительства нового водовода сделают переврезку на временную линию водоснабжения. Работы с наладкой систем займут не менее 16 часов.

В зоны водоснабжения № 3а, 6, 12, 21,22,18, 17, 19,20, 27, 27а, 26, 25, 29 30а, 31а подача воды будет осуществляться по графику: с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00. На верхних этажах многоквартирных домов возможны перебои с водоснабжением. В зоны водоснабжения № 8, 14,13,11,15,23,30,7,9,10,33 вода подаваться не будет.

С адресным планом водоснабжения можно ознакомиться по ссылке.

Аварийно-диспетчерские службы и внутригородские районы переведут в усиленный режим работы. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Их можно оставлять круглосуточно по телефонам: 8(8617) 309860; 8(8617) 309861; 76-72-76.

Также с 9:00 до 18:00 можно воспользоваться горячей линии администрации 64-64-05. Кроме того, заявки можно оставлять через соцсети МУП «Водоканал» и МЦУ Новороссийска.

«Уважаемые жители, просим отнестись с пониманием к важности проводимых работ и заранее запастись водой перед предстоящим отключением!», — сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

Читайте также: мэр Сочи рассказал о решении проблемы с водоснабжением на курорте.